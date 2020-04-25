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صلاة التراويح بعد تطبيق التباعد بين المصلين بالمسجد الحرام

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 أبريل 2020 11:12 مساءً - ‏50 ثانية مضت أخبار 1 زيارة


طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام.

وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح مساء اليوم في المسجد الحرام.

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يأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس المستجد ومنع انتشاره.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، مبيّنة أن الصلاة ستكون خمس تسليمات فقط.

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