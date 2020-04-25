صلاة التراويح بعد تطبيق التباعد بين المصلين بالمسجد الحرام

فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 أبريل 2020 11:12 مساءً - ‏50 ثانية مضت أخبار السعودية 1 زيارة

طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام.

وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح مساء اليوم في المسجد الحرام.

Advertisements

يأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.