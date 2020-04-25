حقيقة إصابة محمد بن سلمان بفيروس كورونا

وأضاف السليطي على حسابه في تويتر : ” أخبار شبه مؤكدة عن إصابة الداشر بكورونا”، دون أن ذكر اي تفاصيل أخرى عن حقيقة النبأ.

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ومن جانبها نفت مصادر مقربة من ولى العهد السعودى محمد بن سلمان ، صحة ما يتم تداوله من اخبار عن إصابة ولى العهد بكورونا ، مؤكدة إنها اخبار كاذبة الهدف منها نشر الفتنة وزعزعة الاستقرار فى المملكة .

من جانبه رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، حينها على تقرير “نيويورك تايمز” الأمريكية، حيث قال الأمير السعودي في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في “تويتر”، :« عدد المصابين بكورونا في السعودية الى الآن يقارب ال3000 شخص.. لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين ال3000 مصاب 150 من آل سعود .. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض.. شفى الله المصابين في بلادي وفي كل مكان.. كورونا قد يجدون علاجًا له».

واختتم تغريدته موجهًا كلامه لقناة الجزيرة، قائلًا :« غباؤكم وحقدكم ليس له..».