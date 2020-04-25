عائض القرني: غنيت في عزاء أحد الأقارب ولن أنسي هذه الضربة(فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 أبريل 2020 11:12 مساءً - ‏41 دقيقة مضت أخبار السعودية 68 زيارة

كشف الداعية السعودي عائض القرني اليوم السبت، عن قصة أول ضربة تلقاها وتفاصيلها التي لا يستطيع نسيانها.

وقال القرني خلال برنامج “السيدة ستون” على قناة “روتانا خليجية” إن أول ضربة تلقاها عندما قام بالغناء في عزاء أحد الأقارب”.

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وأضاف: “عمي ضربني بالكف”.

وتابع أن الضربة التي لا يستطيع نسيانها، كانت من الوالد عندما تأخر على صلاة الجماعة.

وبين أن والده كان حريصا على الصلاة والتدين، وأن نسيان الصلاة بالنسبة له كان فيه إعدام.