شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. التزام أهالي الباحة بالمنع وسط حضور أمني والان نبدء بالتفاصيل

شهدت طرق منطقة الباحة اليوم، حضوراً أمنياً وقت أمر منع التجول بدءاً من الساعة الخامسة عصراً، وذلك ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. وأظهرت الصور التزاماً من المواطنين والمقيمين وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم الداعمة لخطط الجهات الحكومية في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره، فيما عزز الانتشار الأمني من وجوده في الطرق الرئيسة والشوارع المؤدية لها بمختلف الاتجاهات، ضمن الجهود المكثفة بالمنطقة على سلامة وصحة الجميع.

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