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شكرا لقرائتكم خبر عن «ضمن مشروع ولي العهد».. حكاية أقدم المساجد بسميراء والان نبدء بالتفاصيل
ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى عام 1175هـ ، ويعد من أقدم المساجد بمدينة سميراء، وترجع الأهمية التاريخية له إلى أنه أقدم المساجد بمدينة سميراء التي كانت محطة مشهورة في طريق الحج المكي الكوفي، ويعود تاريخه إلى عام 1175هـ، حيث كانت صلاة الجمعة تقام فيه، ويأتي الناس إليه من المناطق المجاورة للصلاة فيه.
وأعيد بناء المسجد عام 1347هـ وينسب اسمه إلى عائلة الجلعود، ومر المسجد بالعديد من الترميمات بعد ذلك، ويقع وسط البلدة القديمة جنوب مدينة سميراء ويبعد المسجد نحو 120 كم جنوب شرق مدينة حائل.
ويتميز مسجد الجلعود التاريخي ببنائه على طراز معمار المنطقة الوسطى، وقد كان بناؤه من الطين والحجر والبلك، والسقف من خشب الأثل وسعف النخيل، والسقف مغطى من الأعلى بالألواح الحديدية للحماية من مياه الأمطار.
وتبلغ مساحة المسجد قبل التطوير ( 227م2)، ويتسع إلى نحو 80 مصليًا ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة ( 14.5*5.35م )، وساحة (11.87*4م) تقع بمنتصف المسجد، بالإضافة إلى خلوة بمساحة (10.75*4.85م) تقع غرب المسجد وهي شبه مهدمة.
وبعد تطويره في وقتنا الحالي يتكون مسجد الجلعود التاريخي من المسجد والسرحة والخلوة ودورات للمياه ومواضئ للرجال، وتبلغ مساحته ( 250م2 ) ، ويتسع لـ (129) مصليًا.
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