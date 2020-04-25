تعرّف على تعليق الوفد الطبي الصيني عن إجراءات السعودية تجاه فيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 أبريل 2020 10:15 مساءً - ‏22 دقيقة مضت أخبار السعودية 37 زيارة

نشر السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، ما قاله اثنان من أعضاء الفريق الطبي الصيني الموجود بالمملكة للتعاون مع السلطات الصحية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال عضو في الفريق للإعلام الصيني إن المملكة تعمل على مكافحة فيروس كورونا بشكل جيد جدا، في مجال النظام العملي والاستراتيجية الوقائية المتبعة والاستعداد التقني والقدرة العلاجية، فالوباء قابل للوقاية منه والتحكم فيه.

وأضافت عضوة أخرى أن المملكة رفعت قدرتها الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد من خلال حملات التفتيش والتشخيص، ما يجعلها متحكمة في مصدر العدوى.