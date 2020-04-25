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ينفِّذ معهد الإدارة العامة، ضمن مبادرة تنمية إدارية مستمرة، حزمة من البرامج التدريبية عن بُعد للموظفين الحكوميين بشكل أسبوعي.
ويتيح المعهد لموظفي الأجهزة الحكومية 3780 فرصة تدريبية، تبدأ غدًا الأحد 3 / 9 / 1441هـ، الموافق 26/ 4/ 2020م؛ إذ ينطلق 27 برنامجًا تدريبيًّا في مختلف التخصصات الإدارية. وتُنفَّذ البرامج من قِبل ١٠٧ أعضاء هيئة تدريب متخصصة في المعهد. ويبلغ عدد من الجهات الحكومية المستفيدة ١٣٨ جهة.
ومكنت المبادرة الموظف من الترشح المباشر عن طريق بوابة المتدربين الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للمعهد.
الجدير بالذكر أن المعهد مستمر في التدريب لبرامج اللغة الإنجليزية عن بُعد، ويلتحق فيها 1856 دارسًا ودارسة، إلى جانب الاستمرار كذلك في تنفيذ البرامج الإعدادية للمعهد عن بُعد لحَمَلة الشهادة الثانوية، وبرامج الإيفاد للموظفين، وحملة الشهادة الجامعية، التي يلتحق بها 2403 متدربين.معهد الإدارة العامة التدريب عن بعد
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 10:29 PM
ضمن مبادرة "تنمية إدارية مستمرة"
ينفِّذ معهد الإدارة العامة، ضمن مبادرة تنمية إدارية مستمرة، حزمة من البرامج التدريبية عن بُعد للموظفين الحكوميين بشكل أسبوعي.
ويتيح المعهد لموظفي الأجهزة الحكومية 3780 فرصة تدريبية، تبدأ غدًا الأحد 3 / 9 / 1441هـ، الموافق 26/ 4/ 2020م؛ إذ ينطلق 27 برنامجًا تدريبيًّا في مختلف التخصصات الإدارية. وتُنفَّذ البرامج من قِبل ١٠٧ أعضاء هيئة تدريب متخصصة في المعهد. ويبلغ عدد من الجهات الحكومية المستفيدة ١٣٨ جهة.
ومكنت المبادرة الموظف من الترشح المباشر عن طريق بوابة المتدربين الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للمعهد.
الجدير بالذكر أن المعهد مستمر في التدريب لبرامج اللغة الإنجليزية عن بُعد، ويلتحق فيها 1856 دارسًا ودارسة، إلى جانب الاستمرار كذلك في تنفيذ البرامج الإعدادية للمعهد عن بُعد لحَمَلة الشهادة الثانوية، وبرامج الإيفاد للموظفين، وحملة الشهادة الجامعية، التي يلتحق بها 2403 متدربين.
، غداً الأحد.. معهد الإدارة العامة يتيح 3780 فرصة تدريبية عن بُعد لـ١٣٨ جهة حكومية ،
المصدر : الخليج 365
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