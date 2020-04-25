جمعية حماية المستهلك تنصح طلاب الجامعات باتباع تقنية الطماطم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قدمت جمعية حماية المستهلك نصائح إلى طلاب الجامعات المقبلين على الاختبارات؛ للاستفادة من مختلف التقنيات التي تساعدهم على الدراسة.
ولفتت إلى أهمية اتباع تقنية الطماطم، وهي تقنية تساعد على إدارة الوقت وزيادة الانتاجية.
وتقنية الطماطم مبنية على تقسيم وقت المذاكرة إلى جلسات عمل مركزة تكون مدة الواحدة منها 25 دقيقة، ثم يأخذ الطالب استراحة 5 دقائق، وبعد الجلسة الخامسة يمكن أخذ استراحة أطول من 15 إلى 20 دقيقة، ثم يتم تكرار الجلسات.
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