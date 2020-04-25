شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تطبيق التباعد بين المصلين في الحرم المكي أثناء أداء صلاة التراويح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين في الحرم المكي خلال أداء صلاة التراويح، حيث شهدت صلاة التراويح فى ثاني أيام شهر رمضان حضور عدد قليل من المصلين.

ويأتي ذلك بعد توفير كافة العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع فى المسجد، للحد من الانتشار والوقاية من فيروس كورونا.

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وكان الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة، أعلن تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلى إلى 16299، وتسجيل 9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 139 حالة، وتماثل للشفاء 166 شخصا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2215.

وشدد متحدث الصحة على أهمية الاستمرار في اتباع توصيات التباعد الاجتماعي، ومواصلة استخدام تطبيق "موعد" للحصول على التقييم الذاتي اليومي.