شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد مهيب للحرم المكي أثناء رفع أذان المغرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو مشهد مهيب للحرم المكي أثناء رفع أذان المغرب اليوم، مما أثار إعجاب وإشادة المواطنين.

وكان المصلون طبقوا المسموح لهم بأداء صلاة التراويح في المسجد الحرام قواعد التباعد الاجتماعي المتبعة احترازا من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث وثّقت صور أداء الصلاة في المسجد الحرام.

واقتصرت الصلاة في المسجد الحرام على منسوبي رئاسة شؤون الحرم المكي والقطاعات العاملة فيه، بعد أن وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات.

وتخللت الأدعية ابتهالات لله على بركة الصوم التى أنعم بها على أمة المسلمين، وفاضت الألسنة بالشكر والابتهاج بقدوم الشهر الفضيل