شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بكاء مواطنة بعد وصولها للمملكة من النمسا: "شعور لا يوصف" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): حالة من السعادة غمرت المواطنين القادمين من فينا بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز بإجلاء العالقين بسبب فيروس حالة من السعادة غمرت المواطنين القادمين من فينا بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز بإجلاء العالقين بسبب فيروس كورونا في الدول الأخرى. وأجرت الإخبارية عدة لقاءات متفرقة مع العائدين؛ الذي أعربوا عن فخرهم بحمل الجواز السعودي وسعادتهم للوصول إلى أرض الوطن. وقالت مواطنة غلب عليها البكاء إنها كانت تتمنى أن تقضي أول أيام شهر رمضان في وطنها ولقد تنفذ حلمها.

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