شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «القرني» يكشف عن أفضل عبادة تقوم بها بعد الفرائض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني عن أفضل عبادة تقوم بها بعد الفرائض.

وأضاف القرني خلال مقطع متداول:" شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من أجل تلاوة كتاب الله بعد الفرائض "، داعيا الجميع للتفرغ من أجل تدبر كلمات الله والتصدق وعمل الصالحات.

وكان الشيخ القرني تحدث عن الضربة التي لا يستطيع نسيانها من الوالد عندما تأخر على صلاة الجماعة.

وقال الشيخ عائض القرني: إن الوالد كان حريصًا على الصلاة والتدين، ونسيان الصلاة بالنسبة له كان فيها إعدام