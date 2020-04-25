ضبط مندوبا يسوق ويبيع إلكترونيا مستحضرات صيدلانية سبق التحذير منها بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تمكنت هيئة الغذاء والدواء من ضبط مندوبًا في جازان يسوّق ويبيع إلكترونيًا مستحضرات صيدلانية سبق التحذير منها. تمكنت هيئة الغذاء والدواء من ضبط مندوبًا في جازان يسوّق ويبيع إلكترونيًا مستحضرات صيدلانية سبق التحذير منها. وأوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أنه تمت إحالته للجهات المعنية واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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