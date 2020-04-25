شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد مُهيب من بردية الخرج تخطف الأنظار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو مشهد مُهيب من بردية الخرج هذا اليوم، مما أثار المنظر إعجاب عدد كبير من المواطنين.
ولاقي المقطع تفاعلا وانتشارا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالآتي:" اللهم اجعلها صيبا نافعا، أمطار خير وبركة ".
وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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