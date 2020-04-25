شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة والدخل» تكشف عن العناصر الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن العناصر الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية النظامية. كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن العناصر الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية النظامية. ودعت هيئة الزكاة والدخل الجميع للتأكد من صحة فاتورة ضريبة القيمة المضافة بوجود التالي:اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، خانة ضريبة القيمة المضافة. وشددت الهيئة على ضرورة الإبلاغ عن الفاتورة المخالفة عن طريق:gazt.gov.sa، تطبيق WAT

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