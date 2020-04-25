شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت عليك هذه العلامات فإنها تشير إلى أنك تعاني من مشكلة في الرئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضيق التنفس أو ما يسميه بعض الأطباء إضطراب التنفس هو شعور بوجود صعوبة في التنفس بشكل طبيعي و الذي يرجع للعديد من الأسباب.

ويزداد معدل التنفس و عمقه عادة أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو التواجد على إرتفاعات عالي، و لكن هذه الزيادة نادراً ما تسبب الشعور بعدم الراحة. و يزداد معدل التنفس أيضاً في حالة الراحة لدى الأشخاص الذين يعانون من إضطرابات في الرئتين أو في أجزاء أخرى من الجسم، على سبيل المثال فإن الأشخاص الذين يعانون من الحمى يتنفسون بشكل أسرع.

وعندما يتعرض الشخص لضيق التنفس يشعر كأنه لا يستطيع التنفس بشكل كافي او بعمق كافي، كما أنه يلاحظ أنه بحاجة لبذل المزيد من الجهد لتوسيع الصدر عند التنفس أو طرد الهواء من الرئة. قد يكون لديهم أيضاً شعور غير مريح بأنهم بحاجة للتنفس ( الشهيق ) قبل إخراج الهواء ( الزفير).

علامات وجود مشكلة في الرئة

هناك بعض العلامات التي عندما تظهر عليك، فإن هذا يعني أنك تعاني من مشكلة في الرئتين و التي تتسبب في ضيق التنفس و الشعور بصعوبة عند التنفس، و تشمل هذه العلامات كل من:

1- الشعور بآلام الظهر و الكتف

بالرغم من أنه أحد الأعراض النادرة، إلا أن الشعور بألم الظهر أو الكتف أو حتى ألم في الصدر، فإن هذه الأعراض قد تشير إلى بداية الإصابة بسرطان الرئة و الذي من المحتمل جداً علاجه إذا تم إكتشافه في المراحل المبكرة. إذا كان الألم قوي و مستمر لفترة طويلة ( أطول من آلام الظهر المعتادة )، فمن الأفضل الذهاب للطبيب للإطمئنان.

2- السعال

يمكن أن يكون السعال مؤشر على شيء بسيط في الرئتين مثل نزلات البرد، و لكنه قد يكون أيضاً أحد أعراض الأمراض المزمنة، لذلك من المهم معرفة كيفية التمييز بين أنواع السعال المختلفة. قد يكون السعال الحاد أحد علامات الإصابة بمرض خطير مثل سرطان الرئة، خاصة إذا كان مقترن بأعراض أخرى مثل السعال الدموي.

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3- الشعور بضيق التنفس

غالباً ما يحدث ضيق التنفس بسبب أمراض القلب أو الرئة مثل الربو أو الحساسية. إذا كنت تعاني من ضيق التنفس فمن الأفضل أن تقوم بتغيير البيئة المحيطة بك و أن تمارس بعض التمارين الرياضية الخفيفة التي تساعد على تحسين التنفس. وإذا كان الموضوع مستمر لفترات طويلة فمن الأفضل التوجه للطبيب على الفور.

4- إصفرار العينين و الجلد ( الصفراء أو اليرقان)

تعتبر الصفراء أو اليرقان أحد الحالات التي تشير إلى وجود مشكلة في الكبد و التي قد تتسبب فيها مشاكل الرئة مثل سرطان الرئة. و يتعرض الأشخاص المصابين بسرطان الرئة إلى الصفراء أو اليرقان و هي حالة تتحول فيها البشرة إلى اللون الأصفر، كما أنه يؤثر على الجزء الأبيض من العينين و يحوله للون الأصفر الباهت أو الأصفر الداكن.

5- نقص الطاقة في الجسم

جميعنا نشعر بالتعب من وقت للآخر و هذا أمر طبيعي و قد يكون بسبب قلة عدد ساعات النوم أو الإجهاد المتواصل. و لكن إذا كنت تشعر بالتعب الشديد و الذي يتكرر من حين لآخر، و في نفس الوقت تعاني من السعال و فقدان الشهية، فهذا قد يكون دليل على أنك تعاني من مشكلة صحية في الرئتين.

ما الذي يسبب ضيق التنفس ؟

ترجع معظم أسباب ضيق التنفس إلى أمراض القلب و الرئة، حيث يتشارك القلب و الرئتين في نقل الأوكسجين إلى الجسم و إزالة ثاني أكسيد الكربون منه. و يتم تنظيم التنفس عن طريق المخ و التفاعل المعقد بين المواد الكيميائية المختلفة في الدم و الهواء الذي تتنفسه. و تلعب مستويات الأوكسجين و ثاني أكسيد الكربون و كمية الهيموجلوبين في الدم دوراً هاماً في التنفس، حيث أنه عندما ترتفع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم، يقوم المخ بإخبار الجم بزيادة معدل التنفس مما يؤدي إلى زيادة سرعة و عمق النفس. و يمكن أن تشمل أسباب ضيق التنفس الحاد كل من:

الربو الشعبي.

تعاني من متلازمة الإنسداد الرئوي المزمن.

تعاني من رد فعل تحسسي.

التسمم بأول أكسيد الكربون.

النوبات القلبية.

ضغط الدم المنخفض.

الإلتهاب الرئوي.

فقر الدم ( إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء).

إنسداد مجرى الهواء العلوي.

فشل القلب.

تضخم عضلة القلب.

عدم إنتظام ضربات القلب.

الإنسداد الرئوي.

ما هي عوامل الخطر للإصابة بضيق التنفس ؟

الإصابة بأمراض الرئة و ضعف العضلات و إنخفاض نسبة الهيموجلوبين و عدم ممارسة التمارين الرياضية والسمنة المفرطة و التعرض لمحفزات الربو الشعبي مثل التدخين و العوادم و الأتربة، جميع هذه العوامل تساعد على التعرض لضيق التنفس.

نصائح للحفاظ على صحة الرئة

تشير العديد من التقارير إلى أنه لا يوجد حل سريع لتنظيف رئتيك، و لكن يمكنك تصحيح بعض العادات السيئة التي تتسبب في ظهور مشاكل الرئة وبذلك يمكنك تنظيف الرئة .

الإقلاع عن التدخين و تعديل نظامك الغذائي هي أكثر العادات التي يمكنك التحكم بها للحفاظ على صحة رئتيك. إذا كنت تعاني من مشكلة مزمنة في الرئتين، فمن الأفضل إضافة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لنظامك الغذائي. كما أن ممارسة التمارين الرياضية بإنتظام يساعد على تحسين عملية التنفس و تنشيط رئتيك بإستمرار. و إذا كنت تعاني من مرض مزمن في الرئتين فلا داعي للإحباط، حيث يمكنك أيضاً ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة التي لا تسبب لك أي ضرر. إذا كنت تعاني من أي من علامات ضيق التنفس السابقة، فمن الأفضل القيام بإجراء بعض التغييرات في نمط حياتك و الإبتعاد عن مسببات المرض قدر الإمكان.