شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة قناة الجزيرة تفضح برنامج " رامز مجنون رسمي ".. وتضع MBC في موقف محرج بعد كشف حقيقة المقالب..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدو أن برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال يحظى بمتابعة خارج مصر ، ويثير الغضب أيضا خارجها. وعبرت آنيا الأفندي - مذيعة قناة الجزيرة- عن عدم إعجابها ببرنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان رامز جلال. وقالت في تغريدة عبر تويتر: برنامج تافه وسخيف ومن الواضح ان الفنانة المصرية غادة عادل كانت على علم مسبق بما سيحدث. وأضافت: اول مرة اشوف ضيفة في برنامج ترتدي حذاء مقاوم للماء يصلح للباحثين عن المغامرات تكاليف باهظة..لرسالة رخيصة تعتمد على التجريح اللفظي والعنف الجسدي.

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