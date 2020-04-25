ثالث أيام رمضان.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، (ثالث أيام الشهر الكريم)؛ لافتة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطه على 6 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت "هيئة الأرصاد": يُتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطه على (أجزاء من منطقه الرياض، أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران)؛ يمتد تأثيرها إلى مناطق (الباحة، عسير ومرتفعات جازان).

ولفتت "هيئة الأرصاد"، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية؛ قد تصل إلى شبه انعدام على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والمنطقة الشرقية ).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت "الهيئة"، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة بين 14-36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، والموج من متوسط إلى مائج.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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