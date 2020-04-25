أطلقته «ساما» بالتعاون مع «كفالة»..
أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»؛ برنامج التمويل المضمون لدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بنسبة 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج «كفالة».
ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت؛ ما يخفف أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية.
ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج «كفالة».
وأشارت «ساما» إلى أن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون، تحمُّل مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلًا من العميل، وإعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، وإتاحة بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن 4% من قيمة التمويل سنويًّا.
وأوضحت أن التسهيلات التي يقدمها البرنامج حاليًّا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال، تمويل رواتب الموظفين، وتمويل فواتير المنشآت، وتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل تسهيلات قائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز مزايا وتسهيلات برنامج التمويل المضمون بنسبة 95% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.