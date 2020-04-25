أبرز مزايا وتسهيلات برنامج التمويل المضمون بنسبة 95%  للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»؛ برنامج التمويل المضمون لدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بنسبة 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج «كفالة».

ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت؛ ما يخفف أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية.

Advertisements

ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج «كفالة».

وأشارت «ساما» إلى أن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون، تحمُّل مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلًا من العميل، وإعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، وإتاحة بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن 4% من قيمة التمويل سنويًّا.

وأوضحت أن التسهيلات التي يقدمها البرنامج حاليًّا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال، تمويل رواتب الموظفين، وتمويل فواتير المنشآت، وتمويل رأس المال العامل، وإعادة تمويل تسهيلات قائمة.