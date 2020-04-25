ضبط حلاق تركي يتجول على المنازل.. وسط تحذيرات من نشر "الكورونا"

ضبطت بلدية البكيرية، اليوم السبت، حلاقًا تركيًّا يزور الزبائن في منازلهم لممارسة نشاطه أثناء تطبيق قرار منع التجول لمكافحة فيروس "كورونا المستجد".

وفي بيان لها أوضحت البلدية، أن الفرَق الرقابية رصدت تحركات الحلاق، وضبطته لمخالفته الأنظمة والتعليمات؛ وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ وجهت في وقت سابق بإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس "كورونا".

Advertisements

وحذرت الوزارة الجهات المختصة من التعامل مع الحلاقين أو استقبالهم في المنازل، بخلاف أدواتهم المُستخدمة، التي قد تكون ملوثة، وكذلك قيامهم بالحلاقة لأكثر من شخص؛ ما قد يُسهم في نقل العدوى، مؤكدةً أن من يتعاون معهم ويُخالف تلك التوجيهات والتعليمات تنتظره عقوبات كُبرى.

اقرأ أيضًا:

تعرف على 8 مخالفات جديدة تتعلق بالوقاية ضد كورونا من أمانة الرياض