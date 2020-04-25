اتخاذ الإجراءات النظامية ضده.. وعقوبات مغلظة تنتظره
ضبطت بلدية البكيرية، اليوم السبت، حلاقًا تركيًّا يزور الزبائن في منازلهم لممارسة نشاطه أثناء تطبيق قرار منع التجول لمكافحة فيروس "كورونا المستجد".
وفي بيان لها أوضحت البلدية، أن الفرَق الرقابية رصدت تحركات الحلاق، وضبطته لمخالفته الأنظمة والتعليمات؛ وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
يُشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ وجهت في وقت سابق بإغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وحذرت الوزارة الجهات المختصة من التعامل مع الحلاقين أو استقبالهم في المنازل، بخلاف أدواتهم المُستخدمة، التي قد تكون ملوثة، وكذلك قيامهم بالحلاقة لأكثر من شخص؛ ما قد يُسهم في نقل العدوى، مؤكدةً أن من يتعاون معهم ويُخالف تلك التوجيهات والتعليمات تنتظره عقوبات كُبرى.
اقرأ أيضًا:
تعرف على 8 مخالفات جديدة تتعلق بالوقاية ضد كورونا من أمانة الرياض
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط حلاق تركي يتجول على المنازل.. وسط تحذيرات من نشر "الكورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.