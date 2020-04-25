"الغذاء الدواء": ضبط أكثر من 11 طن أغذية فاسدة في محافظة جدة

إحالة المسؤولين إلى جهات الاختصاص..
أكدت هيئة "الغذاء والدواء"، اليوم السبت، ضبط أكثر من 11 طنًّا من الأغذية المنتهية الصلاحية، بمحافظة جدة.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت محافظة جدة، إن هيئة الغذاء والدواء، أعلنت عن ضبط أكثر من ١١ ألف كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في عدة مستودعات بمحافظة جدة.
ولفتت الهيئة إلى إحالة مسؤولي تلك المنشآت إلى الجهات المعنية واستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.
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