شرطة الرياض: ضبط 6 وافدين من بنجلاديش لمتاجرتهم بشرائح الاتصال

استخدموا بصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على 6 وافدين من الجنسية البنجلادشية، بتهمة المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، اليوم السبت، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن الشرطة من القبض على ستة وافدين من الجنسية البنجلاديشية ( أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، وسط العاصمة الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
وأَضاف التويجري، أنه ضُبط بحوزة المتهمين (577) شريحة لعددٍ من الشركات، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات وأجهزة قارئة للبصمات، وقد تم إيقافهم واتُخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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