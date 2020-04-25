خادم الحرمين يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عُمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلًا الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.