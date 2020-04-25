"البيئة" تحدد 9 مهام ومسؤوليات الطبيب البيطري.. تعرف عليها

يحمي المجتمع ويعزز الصحة العامة..
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، عن 9 مهام ومسؤوليات للطبيب البيطري، تحمي المجتمع وتعزيز الصحة العامة.
وفي بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وجهت الوزارة الشكر للطبيب البيطري، بمناسبة يومه العالمي.
وقالت الوزارة إن الطبيب البيطري يساعد في الحد من انتقال الأمراض بين الإنسان والحيوان، ويهتم بصحة وسلامة الأغذية الحيوانية من لحوم وألبان وغيرهما، كما أنه يراقب المنشآت الغذائية، ويشرف عليها صحيًّا، إضافةً إلى إشرافه على المحاجر البيطرية في منافذ البلاد الجوية والبحرية والجوية.
وأضافت الوزارة أن الطبيب البيطري يتابع الحالة الوبائية عالميًّا، من خلال متابعة الأمراض واتخاذ الإجراءات الصحية، إضافة إلى مسؤوليته عن صحة وسلامة اللحوم والذبائح في المسالخ، بجانب أنه يعمل على تثقيف الناس وتوعيتهم بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ويطور إنتاج سلالات حيوانية جيدة لإنتاج كميات وفيرة من اللحوم أو الألبان، ناهيك عن أنه يحصن الحيوانات ضد مختلف الأمراض قبل وقوعها.
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