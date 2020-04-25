أمانة عسير تضبط أكثر من 159 كجم من المواد الغذائية الفاسدة



ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المحلات التجارية في مدينة أبها بعد إخلاله باشتراطات التخزين. وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، أن الفرق الرقابية، وخلال جولاتها اليومية، ضبطت أحد المراكز التموينية في مدينة أبها بعد إخلاله باشتراطات التخزين لأكثر من 1478 لترا من زيوت الطبخ في بيئة غير مهيئة للتخزين وفق الاشتراطات المعمول بها. وأضاف أنه تم رصد أيضا سوء نظافة في الموقع، علاوة على ما تم ضبطه من مواد غذائية فاسدة كانت مجهزة لتسويقها والتي تجاوزت 159 كجم، لافتاً إلى أنه تم إتلاف المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. يذكر أن أمانة منطقة عسير أغلقت 71 منشأة تجارية أول أيام شهر رمضان المبارك بعد رصد مخالفات تتعلق بالصحة العامة، إضافة إلى عدم التزامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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