ضبط عمالة تخزن الفواكه في بيئة مخالفة



تمكّنت أمانة منطقة نجران من ضبط سكن عمالة يُستخدم مستودعا لتخزين الفواكه والخضروات، في بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى تخزين أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه داخل غرف السكن والمطبخ وبالقرب من دورات المياه. وأوضحت أمانة المنطقة، أن الفرق الرقابية التابعة ضبطت المستودع خلال تنفيذها جولات رقابية، ‏للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «‏ كورونا » في مساكن العمالة.‏ وأبانت أنه ستتم إحالة العمالة المخالفة التي تم ضبطها داخل السكن إلى ‏جهات التحقيق، مع مصادرة المضبوطات، وتوقيع الغرامات ‏المقررة على الموقع.

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