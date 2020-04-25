عاجل-القبض على وافدين يتاجرون بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية البنجلاديشية ( أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع )، وسط العاصمة الرياض، يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم ( 577 ) شريحة لعددٍ من الشركات، ومجموعة كبيرة لبصمات مطبوعة لأشخاص مجهولين، وصور هويات وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات وأجهزة قارئة للبصمات، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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