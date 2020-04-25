السعودية اليوم / الصحة المصرية تعلن تسجيل 227 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة



القاهرة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 227 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة.

// انتهى //

21:54ت م

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القاهرة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 227 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة وخروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة.// انتهى //21:54ت م0133

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