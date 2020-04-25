

الرباط 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم 139حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوَفَيَات بلغ 159حالة بعد الإعلان اليوم عن حالة وفاة واحدة جديدة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصلت إلى 537 حالة في المجموع بعد تعافي 51 حالة.

// انتهى //

21:46ت م

0131



الرباط 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 139حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 3897 حالة.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوَفَيَات بلغ 159حالة بعد الإعلان اليوم عن حالة وفاة واحدة جديدة.وأوضحت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس وصلت إلى 537 حالة في المجموع بعد تعافي 51 حالة.// انتهى //21:46ت م0131

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.