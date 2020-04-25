السعودية اليوم / ورشة عمل عن " السياسة الكشفية العالمية لبرنامج الشباب"



الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

تُنظم جمعية الكشافة العربية

وأوضح مفوض تنمية المراحل بجمعية الكشافة عبدالله الخضير أن الورشة ستكون مفتوحة لجميع القادة والقائدات والشباب في مرحلة الجوالة، حيث ستتضمن محاورها السياسة الكشفية العالمية لبرنامج الشباب، والغرض من السياسة لبرنامج الشباب في الحركة الكشفية ، وتعريفات ( الفتية والشباب - المراحل العمرية - القادة )، بالإضافة إلى محتوى برنامج الشباب ( تعريف برنامج الشباب - وفرص التعلم في الكشفية والتي يمكن للفتية والشباب الاستفادة منها - والاتجاهات والبرنامج الكشفي - وكيفية استخدام الطريقة الكشفية ) ، كما ستتضمن الورشة دورة حياة برنامج الشباب (عملية تطوير برنامج الشباب - تنفيذ برنامج الشباب - الأدوار والمسؤوليات- المبادئ الأساسية لبرنامج الشباب- السياسة في حيز التنفيذ : كيف يمكن استخدام السياسة الكشفية العالمية لبرنامج الشباب والاستفادة منه ) ، والأدوار والمسؤوليات في برنامج الشباب ، وعلاقة برنامج الشباب بأداة قياس الدعم العالمي (GSAT) ، والتطبيقات الوطنية لسياسة برنامج الشباب.

// انتهى //

21:45ت م

0130



الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية الثلاثاء القادم ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق "ZOOM" بعنوان " السياسة الكشفية العالمية لبرنامج الشباب "، التي يُديرها مدير تطوير الشباب بالإقليم الكشفي العربي نسيم ضناوي .وأوضح مفوض تنمية المراحل بجمعية الكشافة عبدالله الخضير أن الورشة ستكون مفتوحة لجميع القادة والقائدات والشباب في مرحلة الجوالة، حيث ستتضمن محاورها السياسة الكشفية العالمية لبرنامج الشباب، والغرض من السياسة لبرنامج الشباب في الحركة الكشفية ، وتعريفات ( الفتية والشباب - المراحل العمرية - القادة )، بالإضافة إلى محتوى برنامج الشباب ( تعريف برنامج الشباب - وفرص التعلم في الكشفية والتي يمكن للفتية والشباب الاستفادة منها - والاتجاهات والبرنامج الكشفي - وكيفية استخدام الطريقة الكشفية ) ، كما ستتضمن الورشة دورة حياة برنامج الشباب (عملية تطوير برنامج الشباب - تنفيذ برنامج الشباب - الأدوار والمسؤوليات- المبادئ الأساسية لبرنامج الشباب- السياسة في حيز التنفيذ : كيف يمكن استخدام السياسة الكشفية العالمية لبرنامج الشباب والاستفادة منه ) ، والأدوار والمسؤوليات في برنامج الشباب ، وعلاقة برنامج الشباب بأداة قياس الدعم العالمي (GSAT) ، والتطبيقات الوطنية لسياسة برنامج الشباب.// انتهى //21:45ت م0130

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