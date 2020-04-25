السعودية اليوم / "واس " تشارك الجهات الأمنية في طريف إفطارهم في شوارع المحافظة



طريف 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة ، التزام الأهالي بتطبيق أمر منع التجول الذي يأتي من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كرونا .

// انتهى //

21:37ت م

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طريف 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " جهود الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ،خلال ساعات منع التجول وتناولهم الإفطار في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة ، التزام الأهالي بتطبيق أمر منع التجول الذي يأتي من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كرونا .// انتهى //21:37ت م0128

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