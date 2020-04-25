السعودية اليوم / عدسة "واس" توثق إفطار رجال الأمن في الميدان وسط التزام أهالي العاصمة المقدسة بأمر منع التجول



مكة المكرمة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

ورصدت عدسة " واس " خلال جولتها الميدانية اليوم مجموعة من رجال الأمن بالعاصمة المقدسة وهم يتناولون الإفطار في الطرقات والشوارع العامة وسط التزام أهالي العاصمة المقدسة بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس

// انتهى //

21:36ت م

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مكة المكرمة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " بالعاصمة المقدسة اليوم إفطار رجال القطاعات الأمنية في الميدان على الماء وتمرات، مواصلين جهودهم في تنفيذ منع التجول للمحافظة على أمن المواطنين والمقيمين والسهر على راحتهم .ورصدت عدسة " واس " خلال جولتها الميدانية اليوم مجموعة من رجال الأمن بالعاصمة المقدسة وهم يتناولون الإفطار في الطرقات والشوارع العامة وسط التزام أهالي العاصمة المقدسة بأمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم بالمسؤولية.// انتهى //21:36ت م0127

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