السعودية اليوم / مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم ينجح في خدمة 127 ألف مستفيد خلال عامين



الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

تعمل منظومة التواصل في ديوان المظالم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لخدمة المستفيدين، إذ أسهم مركز الاتصال الموحد بالديوان منذ إطلاقه عام 1439هـ، في تقديم الخدمات والأعمال التي من شأنها خدمة المستفيدين في إجراءاتهم القضائية، كذلك خدمة منسوبي الديوان في شتى المجالات الوظيفية وما يتعلق بالأعمال الإدارية الداخلية التي سهّلت إنجازها بوقت وجيز.

وتلقى المركز خلال العامين الماضيين 127612 ألف مكالمة واردة، استطاع من خلالها تقديم العديد من الخِدْمات للمستفيدين، كالاستعلام عن مواعيد الجلسات وحالة الدعاوى، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمنصة معين الإلكترونية وإحالة المستفيد للمحكمة، والتأكد من الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ تسليم الحكم، والاستعلام عن المعاملات الإدارية والقرارات المالية والوظيفية، واستقبال طلبات الدعم الفني لمنصة معين الإلكترونية وجميع الأنظمة الإلكترونية المتاحة لمنسوبي الديوان.

ويستقبل مركز الاتصال الموحد بالديوان البلاغات عبر الرقم الموحد (920000553)، ويتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، وذلك بحسب تصنيف البلاغ وحالته، ويتيح في الوقت نفسه استقبال البلاغات من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة ومن ضمنها البريد الإلكتروني للمركز

كما يعمل مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم بقيادة طاقم متخصص ومؤهل، مدرب تدريبًا متخصصًا في مجالات خدمة المستفيدين، والدعم الفني والمؤسسي، وأساسيات التعامل مع المستفيدين ، وَفْق أعلى معايير الأداء الاحترافي في تشغيل مراكز الاتصال المتبعة عالميًّا.

يذكر أن أعمال المركز تأتي وفق ما رسمته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، لتسهيل سبل التواصل وتقديم الخدمات للمستفيدين، بما يؤدي إلى تحقيق هدف التحول الإلكتروني لأعماله، وذلك تحت إشراف ومتابعة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إيمانًا بأن تنويع قنوات التواصل مع المستفيدين؛ يعدُّ أحد العوامل التي تساعد على تطوير وتحسين جودة الأعمال المقدمة.

// انتهى //

21:33ت م

0126



الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستعمل منظومة التواصل في ديوان المظالم وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة لخدمة المستفيدين، إذ أسهم مركز الاتصال الموحد بالديوان منذ إطلاقه عام 1439هـ، في تقديم الخدمات والأعمال التي من شأنها خدمة المستفيدين في إجراءاتهم القضائية، كذلك خدمة منسوبي الديوان في شتى المجالات الوظيفية وما يتعلق بالأعمال الإدارية الداخلية التي سهّلت إنجازها بوقت وجيز.وتلقى المركز خلال العامين الماضيين 127612 ألف مكالمة واردة، استطاع من خلالها تقديم العديد من الخِدْمات للمستفيدين، كالاستعلام عن مواعيد الجلسات وحالة الدعاوى، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمنصة معين الإلكترونية وإحالة المستفيد للمحكمة، والتأكد من الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ تسليم الحكم، والاستعلام عن المعاملات الإدارية والقرارات المالية والوظيفية، واستقبال طلبات الدعم الفني لمنصة معين الإلكترونية وجميع الأنظمة الإلكترونية المتاحة لمنسوبي الديوان.ويستقبل مركز الاتصال الموحد بالديوان البلاغات عبر الرقم الموحد (920000553)، ويتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، وذلك بحسب تصنيف البلاغ وحالته، ويتيح في الوقت نفسه استقبال البلاغات من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة ومن ضمنها البريد الإلكتروني للمركز [email protected] كما يعمل مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم بقيادة طاقم متخصص ومؤهل، مدرب تدريبًا متخصصًا في مجالات خدمة المستفيدين، والدعم الفني والمؤسسي، وأساسيات التعامل مع المستفيدين ، وَفْق أعلى معايير الأداء الاحترافي في تشغيل مراكز الاتصال المتبعة عالميًّا.يذكر أن أعمال المركز تأتي وفق ما رسمته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020، لتسهيل سبل التواصل وتقديم الخدمات للمستفيدين، بما يؤدي إلى تحقيق هدف التحول الإلكتروني لأعماله، وذلك تحت إشراف ومتابعة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إيمانًا بأن تنويع قنوات التواصل مع المستفيدين؛ يعدُّ أحد العوامل التي تساعد على تطوير وتحسين جودة الأعمال المقدمة.// انتهى //21:33ت م0126

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الاتصال الموحد بديوان المظالم ينجح في خدمة 127 ألف مستفيد خلال عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.