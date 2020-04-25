السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يعزي محافظ فيفا في وفاة أخيه



جيزان 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته إلى محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني وأفراد أسرته، في وفاة شقيقهم محمد بن سعد الشهراني - رحمه الله - الذي توفي مساء أمس إثر حادث مروري.

وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جهته عبر محافظ فيفا وجميع أفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم في فقيدهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم الأليم ، داعيا الله عزوجل أن يحفظ سموه وأن يديم عليه الصحة والعافية وأن لا يريه أي مكروه.

// انتهى //

21:23ت م

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