أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 139 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، بين الساعة 6 من مساء الجمعة و4 من بعد زوال السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3897 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 21546 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 159 حالة.

وتم تسجيل 51 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 537 حالة.