العين الإخباريةالسبت 2020/4/25 08:20 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 139 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، بين الساعة 6 من مساء الجمعة و4 من بعد زوال السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3897 حالة.
وقالت الوزارة إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 21546 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وفق آخر تحيين للمعطيات.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 159 حالة.
وتم تسجيل 51 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 537 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.