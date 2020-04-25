، "الغذاء والدواء" تصدر مسودة "الدليل الإرشادي لتصنيف العلاجات الحيوية المتقدمة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لإطلاع العموم واستطلاع آراء المختصين والمهتمين ويتضمن التعريفات التنظيمية

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة "الدليل الإرشادي لتصنيف العلاجات الحيوية المتقدمة" لإطلاع العموم، واستطلاع آراء وملاحظات المختصين والمهتمين.

ويوضح الدليل، الذي تم العمل عليه من خلال اللجنة الدولية للعلاجات المتقدمة، التعريفات التنظيمية للعلاجات الحيوية المتقدمة في المملكةالعربية السعودية، والإجراءات المتبعة تنظيمياً لتصنيف العلاج الجيني والعلاج بالخلايا.

وأوضحت الهيئة أنه نظراً لطبيعة هذه المنتجات ومحدودية المعلومات المتوفرة حولها والتطور السريع لها؛ فإنها تتعامل مع كل منتج من هذا النوع على حده.هيئة الغذاء والدواء