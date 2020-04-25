- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة "الدليل الإرشادي لتصنيف العلاجات الحيوية المتقدمة" لإطلاع العموم، واستطلاع آراء وملاحظات المختصين والمهتمين.
ويوضح الدليل، الذي تم العمل عليه من خلال اللجنة الدولية للعلاجات المتقدمة، التعريفات التنظيمية للعلاجات الحيوية المتقدمة في المملكةالعربية السعودية، والإجراءات المتبعة تنظيمياً لتصنيف العلاج الجيني والعلاج بالخلايا.
وأوضحت الهيئة أنه نظراً لطبيعة هذه المنتجات ومحدودية المعلومات المتوفرة حولها والتطور السريع لها؛ فإنها تتعامل مع كل منتج من هذا النوع على حده.هيئة الغذاء والدواء
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 08:26 PM
لإطلاع العموم واستطلاع آراء المختصين والمهتمين ويتضمن التعريفات التنظيمية
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مسودة "الدليل الإرشادي لتصنيف العلاجات الحيوية المتقدمة" لإطلاع العموم، واستطلاع آراء وملاحظات المختصين والمهتمين.
ويوضح الدليل، الذي تم العمل عليه من خلال اللجنة الدولية للعلاجات المتقدمة، التعريفات التنظيمية للعلاجات الحيوية المتقدمة في المملكةالعربية السعودية، والإجراءات المتبعة تنظيمياً لتصنيف العلاج الجيني والعلاج بالخلايا.
وأوضحت الهيئة أنه نظراً لطبيعة هذه المنتجات ومحدودية المعلومات المتوفرة حولها والتطور السريع لها؛ فإنها تتعامل مع كل منتج من هذا النوع على حده.
، "الغذاء والدواء" تصدر مسودة "الدليل الإرشادي لتصنيف العلاجات الحيوية المتقدمة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تصدر مسودة "الدليل الإرشادي لتصنيف العلاجات الحيوية المتقدمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.