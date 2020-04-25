شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. القرني يكشف تفاصيل "الضربة" التي لا يستطيع نسيانها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روى الدكتور عائض القرني، اليوم السبت، قصة أول "ضربة" تلقاها وتفاصيل "الضربة" التي لا يستطيع نسيانها.

وقال القرني خلال برنامج " السيدة ستون " : أول ضربة تلقتها عندما قمت بالغناء في عزاء أحد الأقارب وعمي ضربني بالكف.

وأضاف : الضربة التي لا أستطيع نسيانها من الوالد عندما تاخرت على صلاة الجماعة، حيث أن الوالد كان حريص على الصلاة والتدين ونسيان الصلاة بالنسباله كان فيها إعدام.