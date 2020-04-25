شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بشأن هبوب أتربة مثارة مصحوبة برياح سطحية نشطة في الحدود الشمالية ورفحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح النشطة قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة بدأت اليوم في الساعة 3 مساء وستنتهي اليوم في الساعة 23 مساءً.