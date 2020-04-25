شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إفطار حرس الحدود من بعض المناطق: «يد على السلاح ويد تأكل» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثق فيديو لحظات الإفطار لقوات حرس الحدود على مستوى بعض المناطق المختلفة بالمملكة. وثق فيديو لحظات الإفطار لقوات حرس الحدود على مستوى بعض المناطق المختلفة بالمملكة. وأظهر الفيديو جلوس الجنود لتناول الإفطار مع يقظة كاملة في الوقت ذاته لحماية الحدود في جدة وعسير وغيرها من المناطق. وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع هذه اللقطات التي أظهرت التضحية والتفاني في حماية الوطن في هذا الشهر الكريم

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