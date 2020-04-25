شكرا لمتابعة خبر عن حقوق الإنسان: إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم السبت، أن نتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.
وقالت الهيئة: مع منح الأنظمة السعودية الحق للجميع في التعلم، إلا أن إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.
وأضافت الهيئة قائلة: على كل من يرغب في مزاولة إنتاج هذه المواد الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .
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