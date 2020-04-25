شكرا لمتابعة خبر عن العجلان: أوقفوا الاستيراد من الدول المعادية لبلادنا والبدائل عديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، على المستوردين بضرورة وقف الاستيراد من الدول التي تناصب العداء للمملكة.
وقال العجلان عبر حسابه بموقع «تويتر» : «القطاع التجاري والصناعي يستورد من الخارج بمئات المليارات سنويًا، ما يستوجب توجيه أفضلية الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، وإيقافه من الدول التي تناصبنا العداء وحكوماتها تنسج المكائد لبلادنا وقادتنا».
أضاف : «البدائل واسعة ومتوفرة، وأعتقد أن كل مستورد عليه دور وطني في هذا الجانب».
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