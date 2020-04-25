شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل مباردة "فطوركم علينا" الموجهة للمحتاجين في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

غابت سفر الإفطار عن المسجد النبوي، وذلك بعد تعليق الدخول به كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، إلا أن ذلك لم يمنع أصحاب هذه السفر من مواصلة ما اعتادوا على فعله لمساعدة المحتاجين في رمضان.

وواصل أصحاب هذه السفر إعداد الإفطار وإرساله إلى منازل المحتاجين في المدينة المنورة، وذلك ضمن مبادرة فطوركم علينا.

ومن جهته، أوضح عبدالمحسن الحربي، المشرف العام على المبادرة، أن المبادرة اجتماعية، وأطلقها صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك لمساعدة المحتاجين في ظل الظروف الحالية.

وأكد أن هذه المبادرة تفتح لأصحاب سفر الإفطار نافذ لكي يواصلوا العطاء ومساعدة المحتاجين.