شكرا لمتابعة خبر عن السليمان: كلف الملك عبدالعزيز وزيره بأول توسعة للحرم النبوي في عام 49 (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال الدكتور غسان السليمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة غسان أحمد السليمان إنه في عام 49 ميلاديا كلف الملك عبدالعزيز وزيره الراحل عبدالله السليمان بأول توسعة للحرم النبوي في العهد السعودي.
وأضاف السليمان خلال حواره في برنامج " الراحل ":" انتهت في أول عام من حكم الملك سعود، وفي عام 50 أقنع السليمان الملك بإلغاء الرسوم على الحجاج والمعتمرين ".
ولفت السليمان إلى أن المشرف على توسعة الحرم النبوي من قبل الحكومة هو الجد عبدالله، موضحا:" في عام 1950 تم تعزيز دخل البترول من ميزانية المملكة، وعدم الاعتماد علي رسوم الححاج في ميزانية الدولة ".
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