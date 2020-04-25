بالفيديو.. برق ورعد متواصل في سماء الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مواطن الأجواء الروحانية في الرياض تزامنًا مع وقت الغروب في ثاني أيام شهر رمضان الكريم. وثق مواطن الأجواء الروحانية في الرياض تزامنًا مع وقت الغروب في ثاني أيام شهر رمضان الكريم. وأظهر الفيديو البرق المتواصل في سماء حي الشفاء بالرياض، وسط السحب الغائمة التي تُنذر بسقوط الأمطار. وكانت هيئة الأرصاد توقعت نشاطا للرياح السطحية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة،والشرقية، وهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، وجازان.

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