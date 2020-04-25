شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المطلق يوضح حكم قراءة القرآن على الهاتف المحمول دون وضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور الشيخ «عبدالله بن محمد المطلق»، هل تعتبر تطبيقات القران الكريم الموجودة في الهواتف الحديثة "مصحف". أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور الشيخ «عبدالله بن محمد المطلق»، هل تعتبر تطبيقات القران الكريم الموجودة في الهواتف الحديثة "مصحف". وقال المطلق: تطبيقات القرآن الكريم الموجودة في الهواتف الحديثة تعتبر مصحف، وتجوز القراءة فيه دون وضوء. وكان عضو هيئة كبار العلماء، قد أكد عدم صحة صلاة التراويح وراء أئمة الحرمين الشريفين من خلال النقل المباشر للصلاة عبر التلفزيون.

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