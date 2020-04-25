شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إخراج سيارة عالقة بطين بشعيب الروضة في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صور متداولة إخراج سيارة عالقة بطين بشعيب الروضة بمحافظة الأفلاج.

وتفصيلا، تمكن ‏فريق " غوث " التطوعي المتخصص في البحث والإنقاذ، اليوم الجمعة، من إخراج سيارة عالقة بطين بشعيب الروضة بمحافظة الأفلاج بمنطقة الرياض.

وأوضح " غوث " في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" ورد عمليات غوث للتوعية والإتقاذ بلاغ عن سيارة عالقة بطين بشعيب الروضة بمحافظة الأفلاج وعلى الفور تم توجه فريق غوث لها وإخراجها ".