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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إخراج سيارة عالقة بطين بشعيب الروضة في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت صور متداولة إخراج سيارة عالقة بطين بشعيب الروضة بمحافظة الأفلاج.
وتفصيلا، تمكن فريق " غوث " التطوعي المتخصص في البحث والإنقاذ، اليوم الجمعة، من إخراج سيارة عالقة بطين بشعيب الروضة بمحافظة الأفلاج بمنطقة الرياض.
وأوضح " غوث " في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" ورد عمليات غوث للتوعية والإتقاذ بلاغ عن سيارة عالقة بطين بشعيب الروضة بمحافظة الأفلاج وعلى الفور تم توجه فريق غوث لها وإخراجها ".
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