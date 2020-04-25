شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مدينة الرياض، مما أثار المشهد إعجاب عدد كبير من المواطنين.

وبدا في المقطع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، مشيرة إلى أن الحالة تشمل الرياض والمنطقة الشرقية ونجران إضافة إلى مرتفعات عسير وجازان والباحة.