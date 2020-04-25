شكرا لمتابعة خبر عن سر أخفاه عبدالعزيز الفغم عن أقرب المقربين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف أحد المقربين من حارس الملوك اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم عن سر أخفاه عن أقرب المقربين، ويأتي ذلك خلال حواره في برنامج " اللقاء ".
وقال أحد المقربين:" عبدالعزيز ما كان يأخذ إجازة لمدة 15 عاما وكان مرتبط بالملك سلمان بن عبدالعزيز"، لافتا:" جميع عائلاتنا تفخر بما يفعله وكنا نسأل والدة عبدالعزيز الفغم كانت تقول عيالي 6 خمسة لي وواحد حسبته عند الله للدولة ".
وأضاف أحد المقربين:" لو أجمعنا الوقت في آخر 15 سنة، وكنا نشوفه في الأفراح كان يسلم علينا ويمشي علي طول "، لافتا:" عبدالعزيز كان معروفا بالصمت التام ولا يتحدث أبدا عما يحصل في العمل ".
وتابع :" كنا نمزح مع عبدالعزيز نقوله الملك يسافر امتي يقول ما أدري "، موضحا:" سيرت لا أحمل لعبدالعزيز أي عتب بحكم ارتباطه بوظيفته ".
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