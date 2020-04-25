شكرا لمتابعة خبر عن حديث الملك سلمان في عزاء الفغم لأسرته: «أنتم اللي تعزوني فيه لأنه ابني» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت أسرة الراحل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين، عن حديث خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - خلال العزاء.

وقالت أسرة الراحل "الفغم" في برنامج "اللقاء من الصفر": لما استقبلنا الملك قال لنا أنتم اللي تعزوني فيه لأن هو ابني ووقته معي أكثر من وقته معكم"، لافتين إلى أنه تحدث بإسهاب عن صفات عبدالعزيز، قائلا اانتم عوضه وأنا عوضكم.

وقال ولي العهد في العزاء لأسرته:"مصابكم مصابنا وعياله عيالي، والحمدلله على قضاء الله وقدره"