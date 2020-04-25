صورة نادرة لصفحة من مصحف مخطوط تابعة لمملكة غرناطة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثقت صورة نادرة صفحة من مصحف مخطوط تابعة لمملكة غرناطة. وثقت صورة نادرة صفحة من مصحف مخطوط تابعة لمملكة غرناطة. ويرجع تاريخ الصفحة لآخر ممالك دولة الأندلس قبل 700 سنة، وقد كُتب بالخط المغربي.

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